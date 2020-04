Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) anunța reintoarcerea in familia umanista a deputatului Grațiela Gavrilescu. De profesie inginer petrochimist, doamna Gavrilescu și-a inceput cariera politica la inceputul anilor 2000 in Partidul Umanist din Romania (social-liberal) și s-a specializat in…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- Ingrid Iordache, un tanar politician PSD in varsta de 25 de ani, alaturi de un numar semnificativ de reprezentanți ai generației sale, s-au alaturat filialei din Arad a Partidului Puterii Umaniste (social-liberal). In sala a fost prezent și Dorel Caprar, deputat PSD și fost președinte al organizației…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vreme severa, valabila de vineri pana sambata, la ora 11.00. Astfel, 19 judete, in special zonele inalte, se afla sub cod galben de viscol si ninsori. Zonele montane din 19 judete se vor afla sub Cod galben de viscol in intervalul 28 februarie,…

- Paridul Puterii Umaniste anunța revenirea lui Ion Minca in partid„Ion Minca, unul dintre liderii familiei umaniste care au contribuit in trecut la extinderea acesteia, se intoarce la matca, in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal). A fost timp de mai mulți ani președintele Filialei Umaniste…

- Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) și-a lansat candidatul pentru Primaria Pitești. Cristian Popescu este un inginer care s-a intors acasa, dupa aproape 15 ani petrecuți in Canada. „Administrație...