Deputatul George Cristian Tuţă a fost votat preşedinte al PNL Sector 1 Astazi, membrii Biroului Politic National al Partidului Național Liberal au decis cu unanimitate de voturi numirea deputatului George Cristian Tuta in funcția de președinte interimar al PNL Sector 1. Acesta preia conducerea organizației locale inlocuindu-l pe ministrul Sebastian Burduja, care a fost recent desemnat președinte interimar al organizației PNL București. George Cristian Tuta, un deputat al noii generații, a fost ales pentru aceasta poziție strategica datorita competențelor sale in științele economice, diplomație și comunicare. In trecut, Tuta și-a desfașurat activitatea ca economist… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

