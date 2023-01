Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul de la secția 5, care a accidentat-o mortal pe copila de 11 ani pe o trecere de pietoni de pe strada Laminorului din București, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa și vatamare corporala. Constantin Popescu risca pana la 7 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat pentru ucidere…

- Deputatul Gabriel Plaiasu a fost trimis in judecata, in stare de libertate, intr-un dosar privind obtinerea pe nedrept de fonduri europene, a informat, joi, Directia Nationala Anticoruptie.Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, Plaiasu este acuzat de savarsirea infractiunii de instigare la…

- Trei oameni de afaceri au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de frauda cu fonduri europene in valoare de aproximativ 950.000 de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii de la Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea…

- Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, retinut saptamana trecuta de DNA pentru trafic de influenta, a fost trimis in judecata in stare de arest la domiciliu. El ar fi primit 10.000 de euro in schimbul promisiunii ca, avand influenta asupra unui deputat, l-ar putea determina sa angajeze o persoana…

- Guvernul uniformizeaza sporurile pentru sectorul de administrație care lucreaza cu fonduri europene, anunțat, vineri, premierul Nicolae Ciuca. ”Nu este vorba despre sporuri in plus ci este vorba despre o uniformizare a acestor prevederi. Trebuie sa fim constienti ca avem 30 de miliarde de euro in PNRR,…

- Poliția Capitalei a deschis dosar penal dupa ce, marți seara, o altercație a avut loc intre fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Mitica Dragomir, și cunoscutul protestatar Marian Ceaușescu. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost luat la rost protestatarul Marian Ceaușescu, la ieșirea…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, a fost trimis in judecata, in absența, de catre procurorii anti-corupție. Acesta este inculpat in dosarul „Taxa pentru obtinerea de contracte IT”. Procurorii DNA il acuza pe Sebastian Ghița de trafic de influența și instigare la fals in inscrisuri. In rechizitoriu se…

- Procesul unei asistente medicale din Marea Britanie, suspectata de uciderea a sapte nou-nascuti si de tentativa de ucidere a altor zece intr-un spital din Anglia, a inceput luni, relateaza relateaza AFP, citata de și Agerpres. Lucy Letby, in varsta de 32 de ani, care a lucrat in sectia de neonatologie…