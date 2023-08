Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele ore din viata fetei din Bucuresti, care a murit de la o supradoza de droguri in casa prietenului din Neamt, sunt prezentate in motivarea celor trei arestari dispuse in acest dosar. Apar noi detalii despre cazul adolescentei de 16 ani din București, Shara Ionașchița, care a murit acum cateva…

- O tanara de 16 ani din București a murit, dupa ce a consumat droguri. Adolescenta se afla in Piatra-Neamt la un concurs. A mers acasa la niște prieteni, acolo unde a consumat droguri cu unul dintre el. A sfarșit in mod tragic la scurt timp dupa. Trei persoane au fost acum reținute de DIICOT Neamt […]…

- Mihnea Vasiliu, fostul director general al Ringier Romania, a murit in recepția unui hotel din Capitala, dupa ce acuzase o stare de rau. Poliția și Parchetul bucurești au deschis dosar de moarte suspecta. Conform martorilor, lui Mihnea Vasiliu i s-ar fi facut rau la recepție, unde statea de vorba cu…

- Dan Matei Agathon, fost ministru al Turismului in Guvernul Nastase, a murit, la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de Alin Burcea, prim-vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). Pe data de 17 septembrie, fostul ministru urma sa implineasca 74 de ani. „Astazi…

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Tragedie, noaptea trecuta, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru. Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat. Accidentul rutier a avut loc pe șoseaua Alexandriei, in orașul Bragadiru. Mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul ar fi pierdut…

- O femeie in varsta 82 de ani a ajuns la spital duminica, fiind ranita dupa ce un copac s-a prabușit peste banca pe care aceasta statea, in parcul IOR din București. „In jurul orei 17:30 am intervenit pentru acordarea primului ajutor, pentru o persoana in varsta de 82 de ani, ranita de caderea unui copac,…

- Silvio Berlusconi, antreprenor, de patru ori prim-ministru, a murit astazi la Milano, la varsta de 86 de ani, potrivit presei din Italia. Liderul Forza Italia, bolnav de leucemie mielomonocitara cronica, a fost internat pe 9 iunie la spitalul San Raffaele din Milano dupa ce a fost externat pe 19 mai,…