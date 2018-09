Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a scris pe Facebook ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, greseste cu ideea introducerii a doua pachete de servicii de sanatate in functie de cuantumul contributiei platite la CASS, pentru ca masura ar „deschide un drum catre o societate divizata”.

- Intr-o postare publicata pe Facebook, Petre Florin Manole susține ca ministrul Teodorovici greșește in legatura cu noul sistem de servicii medicale propus ''cat platești, atat primești'' și nu va sprini niciodata o astfel de masura care nu ține de principiile de baza ale social-democrației. ''Ministrul…

- Sistemul "cat platești, atat primești" ar putea sa se aplice curand și in Romania. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat, vineri, ca se ia in calcul și gandirea unui sistem de pachete de servicii medicale diferențiate in funcție de contribuția ficaruia la asigurarile de sanatate. …

- "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante, pachetul 1, pachet de baza, ai un alt venit la care se plateste CASS, deci implicit o contributie mai mare, atunci ai al doilea pachet, cu alt tip de servicii, asta cred ca e sistemul logic", a afirmat vineri Eugen Teodorovici, potrivit…

- Servicii publice de sanatate in functie de plata CASS, aceasta este propunerea ministrului de finante, social-democratul Eugen Teodorovici. El spune ca este normal sa existe pachete de servicii diferentiate in functie de cat cotizeaza fiecare la sanatate....

- Proiectul privind plafonarea prețului gazelor a fost retras de pe site-ul Ministerului de Finanțe. Ministrul Eugen Teodorovici a declarat ca se va discuta despre acest subiect „cand cu toții vom fi pregatiți”. Proiectul privind plafonarea prețului gazelor a fost retras la doua zile dupa ce a fost publicat…

- Precizari CNAS privind biletele de trimitere CNAS precizeaza, astazi, ca de la data de 1 iulie se pot recomanda servicii medicale paraclinice, servicii medicale clinice/ internare doar pe baza biletelor de trimitere în formatul aprobat prin Ordinele 457/843/2018 si 456/842/2018. …