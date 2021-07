Stiri pe aceeasi tema

- Candidata la funcția de premier al Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, anunța ca, la inceputul saptaminii viitoare, va face publica lista de miniștri. Despre aceasta candidata a anunțat intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook. {{538477}}"Azi am fost nominalizata de președintele Maia Sandu la funcția…

- Natalai Gavrilița este oficial candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de deputatul PAS, Mihai Popșoi dupa consultarile cu președintele țarii, Maia Sandu. {{538357}}”Astazi, așa cum prevede Constituția am venit…

- Deputatul PNL Maramureș, Florin-Alexandru Alexe este omul potrivit la locul potrivit. In calitate de secretar al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii se implica intr-un mod constructiv și eficient pentru recunoașterea drepturilor legale ale romanilor din Republica Moldova.…

- Dupa rezultatele din Republica Moldova, un articol de opinie publicat pe site-ul euronews.com menționeaza ca Europa are nevoie de cate o Maia Sandu pentru fiecare lider de tipul lui Victor Orban, noteaza realitatea.md „Puterea lecției pe care a oferit-o Maia Sandu consta in simplitatea ei.…

- Rusia va „consolida factorul transnistrean” daca noul guvern al Republicii Moldova va alege sa promoveze o linie antiruseasca, a declarat luni Leonid Kalasnikov, presedintele Comisiei pentru problemele CSI (Comunitatea Statelor Independente), integrarea eurasiatica si relatiile cu compatriotii, intr-un…

- Sunt alegeri parlamentare azi in Republica Moldova . Daca in țari din vestul Europa diaspora basarabeana a facut cozi la secțiile amenajate, in București votul a mers mai lejer. Libertatea i-a intrebat azi pe moldovenii care au venit la secția de la Autoritatea Electorala Permanenta din București ce…

- Cristian Rizea: „Am luat decizia cea mai buna. Nu mai voiam sa ma implic in viața politica. Am luat aceasta hotarare dupa ce mi s-au intamplat abuzurile din partea acestui sistem mafiot, care inca mai conduce Republica Moldova și sistemul de justiție, condus de Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Eu cred…

- Cristian Rizea: „Am luat decizia cea mai buna. Nu mai voiam sa ma implic in viața politica. Am luat aceasta hotarare dupa ce mi s-au intamplat abuzurile din partea acestui sistem mafiot, care inca mai conduce Republica Moldova și sistemul de justiție, condus de Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. Eu cred…