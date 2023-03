Deputatul Florin-Alexandru Alexe prezent la conferința „Porți deschise in economia sociala” organizata de Corpului Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene! „A fost o mare bucurie pentru mine sa particip la conferința „Porți deschise in economia sociala”, care a reunit oameni politici, antreprenori sociali și experți in economie sociala. La invitația Corpului Expertilor in Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, organizație careia ii mulțumesc pentru buna noastra colaborare, am avut deosebita placere de a aborda conceptul și importanța economiei…