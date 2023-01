Bugetul judeșului Bacau, votat azi in ședința Consiliului Județean, starnește furia liberalilor. Intr-un comunicat de presa, deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacau, afirma ca 26 de localitați au fost „jecmanite” la imparțirea banilor. „Strategia de a ține in saracie comunitați intregi e una pe care PSD o aplica de peste 30 de ani in județul […] Articolul Deputatul Fechet (PNL), acuzații dupa aprobarea bugetului Consiliului Județean: „PSD-ul lui Benea și Ivancea și-a bagat pana la umar mana in buzunarele bacauanilor din 26 orașe și comune” a fost publicat in Ziarul de Bacau .