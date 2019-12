Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in comuna Fitionești pentru „o amarata de caruța plina cu craci uscate“, dupa cum afirma primarul Iordache Cazacu. Un echipaj mobil al Jandarmeriei Vrancea a oprit ieri doua caruțe cu lemne pentru care proprietarii animalelor nu aveau documente de proveniența.Jandarmii le-a intocmit procese…

- La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc a XVIII-a editie a Conferintei Nationale de Surse Noi si Regenerabile de Energie (CNSNRE) organizata de Universitatea „Valahia” din Targoviste, in parteneriat cu Ministerul Cercetarii si Inovarii, Comitetul Electrotehnic Roman, Centrul pentru Promovarea Energiei…

- PETRECERE… Vasluiul va avea din nou Targ de Craciun, cu zeci de comercianti, care vor oferi la vanzare produse traditionale, vin fiert, ornamente de Craciun si Anul Nou. Un targ cu adevarat impozant, avand in vedere ca sunt 28 de firme si producatori traditionali care vor activa in centrul orasului,…

- Municipiul Sfantu Gheorghe va rambursa anticipat un imprumut catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si va avea o rata de indatorare zero, a declarat, marti, primarul Antal Arpad. „Este o situatie de care, pe de o parte, sunt mandru, pentru ca dupa 15 ani sau 16 ani Sfantu Gheorghe…

- Cel mai scump brad de Craciun din Romania a fost cumparat de Primaria Targu Jiu in 2016 si a fost platit in rate, conform digi24.ro. Se pare ca si anul acesta, bradul din aluminiu si otel, care a costat 100.000 de euro, va petrece sarbatorile singur, in depozit. Acesta are o inaltime de 22 de metri…

- In aceasta luna, susține primarul Nicolae Robu, vor incepe lucrarile de amenajare a unei parcari in Calea Martirilor. „Parcarea din Calea Martirilor este o parcare la sol, parca are 63 de locuri. E un proiect ca acelea pe care le-am amenajat deja prin cartierul Soarelui. Vom amenaja…

- Caminul din comuna Maciuca este in plin proces de reabilitare. In prezent se executa lucrari de consolidare si recompartimentare a celor 5 corpuri de cladire, de hidroizolare și termoizolare, precum și lucrari de inlocuire a tamplariei interioare. Totodata, bucataria și spalatoria vor fi dotate cu echipamente…

- La Iasi se construiește pe orice petec de pamant. Zeci de blocuri rasar ca ciupercile dupa ploaie in toate cartierele din oras. Nu de putine ori, vecinii s-au impotrivit construirii de imobile pe suprafețe mici de teren. Insa avantul imobiliar poate fi privit și din alt punct de vedere. Spre exemplu,…