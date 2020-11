Vicepreședintele Comisiei pentru Sanatate și Familie din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, a anunțat ca este infectat cu coronavirus și a dezvoltat o forma medie de boala, cu dureri musculare puternice și febra, insa acum se afla in faza de vindecare. Emanuel Ungureanu a anuntat, marti seara, pe Facebook, ca are coronavirus. ”Am Covid-19, dar ma tratez si ma simt bine! Aveti grija de voi, purtati masca, respectati regulile. Imi voi continua activitatea ca si pana acum in mediul online si voi comunica cu buzoienii in campanie prin mijloacele adaptate pandemiei prin care vom trece cu bine daca…