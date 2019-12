Deputatul Dorel Căprar, inculpat de DNA în dosarul șpăgilor de la PSD Arad pentru 20 de infracțiuni Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a fost, in aceasta dimineața, convocat la sediul DNA Timișoara și a fost anunțat ca i s-a schimbat calitatea din suspect in inculpat in dosarul de corupție legat de DRDP Timișoara. Caprar a fost acuzat de procurori ca ”ar fi pretins și acceptat ca doua dintre posturi sa fie […] Articolul Deputatul Dorel Caprar, inculpat de DNA in dosarul șpagilor de la PSD Arad pentru 20 de infracțiuni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Ioan Chisalita s-a prezentat, marti, la DNA Timisoara, din nou, dupa ce in urma cu o saptamana a fost audiat in dosarul spagilor adunate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara pentru PSD Arad. De data aceasta, procurorii anticoruptie i-au adus la cunostinta calitatea de inculpat. …

- Scandalul spagilor de la D.P.R.P. Timișoara, in care sunt implicați și trei parlamentarii PSD de Arad, are cateva conexiuni solide la PSD Giurgiu, mai ales cu tandemul format din „nașul” Niculae Badalau și „finul” Marian Mina....

- Luminita Jivan, presedintele PSD Caras- Severin, a ajuns vineri dimineața la sediul DNA Timisoara, pentru a fi audiata in dosarul mitei de la PSD Arad. Aceasta a declarat ca nu are nicio legatura cu presupusele șpagi primite.Citește și: Decizie FULGER: Ludovic Orban anunța ca Romania PLATEȘTE…

- Sefa filialei PSD Caras- Severin, deputatul Luminita Jivan, a sosit, vineri dimineata, la sediul DNA Timisoara, pentru a fi audiata de procurori in cazul spagilor adunate la DRDP Timisoara si al banilor care ajungeau la PSD Arad. La audieri a sosit si fostul secretar general al PSD, Mihai Fifor, fiind…

- Mihai Fifor și Razvan Cuc sunt citați vineri pentru a da explicații la DNA Timișoara. Foștii miniștri au fost chemați de procurori, in calitate de martori, in dosarul șpagilor de la PSD Arad, au precizat surse judiciare, conform G4Media.Președintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a fost ridicat,…

- Mihai Fifor si Razvan Cuc sunt citați astazi la DNA Timișoara ca martori in dosarul șpagilor de la PSD Arad, in care procurorii au descoperit ca funcțiile erau imparțite pe bani, pana la cel mai de jos nivel. Cei doi au fost chemați de procurori ca martori in dosarul șpagilor de la PSD Arad, au […]

- Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a comentat, marți seara, la Romania TV, stenogramele afacerii de la Arad, acolo unde sunt implicați trei parlamentari PSD. In inregistrari apare și numele sau, in discuțiile despre numirea in functia de sef al Departamentului Venituri din cadrul D.P.R.P.…

- Parlamentarii PSD Gheorghe Dorel Caprar, Florin Tripa și Ioan Chisalița sunt urmariți penal de DNA pentru mai multe infracțiuni de corupție, potrivit unui comunicat al instituției. Cele mai multe acuzații sunt reținute in sarcina șefului PSD Arad, Dorel Caprar, care ar fi avut ultimul cuvant in cazul…