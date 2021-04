Deputatul USR PLUS Bihor Silviu Dehelean a declarat vineri ca, in momentul prezent, nu exista nicio nominalizare din partea formatiunii pentru functia de ministru al Sanatatii, dar s-ar bucura foarte mult daca ar fi numita ca ministru actualul secretar de stat dr. Ioana Mihaila, care este oradeanca si presedintele filialei judetene PLUS. "In acest moment, sunt doar zvonuri. Nu exista nicio decizie cu privire la nominalizarea unui ministru al Sanatatii din partea USR PLUS, dar eu, personal, m-as bucura sa fie Ioana (Mihaila, n.r.) si am incredere ca ar face o treaba extraordinara la acest minister.…