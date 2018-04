Stiri pe aceeasi tema

- Deputații de Timiș liberalul Pavel Popescu și social-democratul Adrian Pau vin in aceasta seara la PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, pe teme de politica și administrație. Puteti urmari emisiunea live pe www.pressalert.ro, iar…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, vine in aceasta seara la PRESSALERT LIVE, in calitate de invitat al jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, pe teme de administrație și politica. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00, pe www.pressalert.ro…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Consilierii locali Adrian Orza și Dan Idolu vin, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitați ai jurnalistului Dragoș Boța. Cei trei vor discuta, in studioul HDV, pe teme legate de proiecte ale administrației locale. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a facut un anunț de ultima ora, pe contul sau de Facebook. Președintele PMP spune ca EBA, fiica sa cea mica, va deveni mamica pentru a 3-a oara,...

- Deputatul PSD Matei Suciu vine, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitat la jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre ultimele decizii ale Guvernului Dancila. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00, pe www.pressalert.ro sau pe pagina…

- Adrian Bodo, șeful Direcției Fiscale a Primariei Timișoara, vine, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitat al jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre taxele și impozitele din Timișoara. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00,…

- Avocatul Carmen Obarșanu vine, in aceasta seara, la PRESSALERT LIVE, in calitate de invitata a jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre ultimele noutați dupa investirea cabinetului Dancila. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00, pe www.pressalert.ro sau pe pagina…