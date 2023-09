Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorii tehnico-economici aferenți viitorului Institut Oncologic Timișoara aprobați de Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrarilor Publice de Interes Național. Valoarea finanțarii, din PNRR, este de 1,5 miliarde de lei, Mult doritul Institut Regional de Oncologie Timișoara mai face un pas…

- Peședintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, pune,preventiv, presiune pe ceilalți doi parteneri implicați in proiectul de largire la patru benzi a drumului județean 691, care leaga Timișoara de A1. Cu contractul de execuție semnat in buzunar, el cere primarului de municipiu, Dominic Fritz, respectiv…

- Unde e un concert, sunt și droguri, este o vorba deja incetațenita, care de fiecare data… nu este contrazisa. Recent, oamenii legii au prins doi traficanți, care se invarteau in „cercurile bune” din Valiug. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog,…

- Daca ordonanța austeritații ar deveni realitate, s-ar ajunge in situația fie de inchidere a Sport Club Municipal, a Casei de Cultura și a Filarmonici, fie in situația de a nu se mai tunde iarba in oraș timp de un an de zile, considera viceprimarul Ruben Lațcau. Varianta optimista ar fi cea de comasare…

- Alegeri anticipate nu vom avea sigur, dar nu e exclus ca Marcel Ciolaca sa renunțe la funcția de premier, spune deputatul USR de Timiș, Nicu Falcoi. E o mișcare pe care PSD o practica de ani buni de zile, mai subliniaza deputatul. Ruperea actualei coaliții nu e exclusa, dar exclusa ar fi organizarea…

- Pasarela futurista, gandita de Primaria Timișoara pentru a inlocui actuala traversare pietonala peste Bega, care leaga strada Pestalozzi din Parcul Copiilor, are acum studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aprobați. Investiția va costa bugetul local peste 11 milioane de lei. Devenit…

- Primarul Dominic Fritz este obligat sa inceapa ceva proiecte despre care sa se spuna ca sunt de pe vremea lui. Dupa episodul „Frig”, cand Colterm aproape a colapsat ca i-a venit vremea dupa tratamentele paleatice de pe vremea lui Ciuhandu și Robu, primarul userist s-a lipit de porecla cu „DoNimic”,…

- Timisoreanul Ovidiu Gant, deputat din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) a reactioat dur la adresa lui Nicolae Robu si Alin Nica, fost si actual presedinte ai PNL Timis, dupa ce acestia au recurs la etnia lui Dominic Fritz in atacurile lor la adresa primarului Timisoarei. Gant…