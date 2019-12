Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a acceptat doua amendamente la proiectul de lege privind transportul de persoane referitoare la extinderea valabilitatii licentelor actuale pana la 30 iunie 2021 si a termenului pentru finalizarea procedurii de selectie pentru operatorii de transport de catre Consiliile judetene pana la 1 iulie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca, in masura in care Guvernul va simti ca exista "un boicot" in Parlament din partea PSD privind dezbaterea pe proiectul bugetului de stat pe anul viitor, are la indemana si angajarea raspunderii, ca o doua optiune. "Vom avea discutii cu toti partenerii…

- Valoarea punctului de amenda va ramane si in 2020 la 145 de lei, chiar daca salariul minim brut pe tara creste de la 1 ianuarie. Guvernul a decis inghetarea sa, pentru a nu ajunge la o valoare prea mare, a anuntat premierul Ludovic Orban. "Am luat decizia sa facem si noi ceea ce…

- Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, profesor la Facultatea de Drept a Univeristatii Bucuresti, afirma ca masura anuntata de PNL, privind interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat, nu are nicio sansa sa treaca de Parlament si CCR daca nu va introduce si cateva exceptii notabile, cum ar…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Guvernul PNL „are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor”, asa incat Executivul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Legi recursului compensatoriu, daca modificarea nu se va putea face prin Parlament. De asemenea, se va asuma raspunderea pentru…

- Guvernul PNL va incerca sa anuleze toate „taxele tampite” introduse in principal prin Ordonanta 114, dar si supraacciza la carburanti, a declarat miercuri premierul Ludovic Orban, care a precizat ca nu va fi apocalipsa daca se va aplica legea pensiilor.

- Guvernul a aprobat, marti, printr-o hotarare, infiintarea Sistemului Informatic National pentru Adoptie (SINA). Proiectul vine in sprijinul celor care vor sa adopte copii si are ca obiectiv general realizarea unui sistem informatic care sa continue procesul de simplificare administrativa si de debirocratizare…