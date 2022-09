Stiri pe aceeasi tema

"Mulți susțin acum ca Rusia incalca dreptul internațional. Eu cred ca acest lucru nu corespunde deloc realitații", a declarat președintele Vladimir Putin, raspunzand la intrbarile in plenul Forumului Economic Estic de la Vladivostok.

Li Zhanshu, președintele Comitetului permanent al Congresului Național al Poporului din China, va vizita Rusia și va participa la Forumul Economic Estic, potrivit Reuters.

Grupul suedez de telecomunicatii Ericsson a anuntat luni ca in urmatoarele luni isi va lichida gradual activitatile de afaceri in Rusia, iar rivala finlandeza Nokia intentioneaza sa-si inchida cea mai mare parte a afacerii din Rusia pana la finalul anului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Grupul rus Gazprom a anuntat vineri ca a umplut capacitatile interne de stocare in proportie de 91,4%, pana la data de 26 august, transmite Reuters.

Grupul bancar american Citigroup va inchide in Rusia serviciile bancare comerciale si de consum incepand din acest trimestru, ceea ce va avea ca rezultat costuri de aproximativ 170 de milioane de dolari in urmatoarele 18 luni, a anuntat joi grupul bancar american, transmite Reuters, scrie Agerpres.

Grupul auto francez Renault a raportat marti o scadere de aproape 30% a numarului de vehicule vandute in primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, dupa oprirea activitatilor pe piata din Rusia, a doua mare piata a sa, in contextul invaziei din Ucraina, transmite

Un parlamentar rus, Yevgeny Popov, care este și gazda unei emisiuni la televiziunea de stat, se plange ca Rusia nu poate influența cine il va inlocui pe Boris Johnson in funcția de premier, așa cum „l-am ales pe Trump in SUA".

Deputatul USR Lorant-Zoltan Sas a anuntat, miercuri, in plenul Camerei, ca se retrage din grupul parlamentar.