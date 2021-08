Stiri pe aceeasi tema

Deputatul USR PLUS, Daniel Blaga, critica decizia ISJ Dambovița de a instala la conducerea Școlii din comuna Gura Ocniței doua

Prima jumatate a anului 2021 a fost o perioada incarcata, pentru inspectorii de munca dambovițeni. In intervalul ianuarie – iunie,

112 pompieri romani ajuta la stingerea incendiilor care au pus stapanire pe insula greceasca Evia. Prima misiune a pompierilor a

Incidența Covid-19, in creștere la nivelul județului Dambovița. Astazi, au fost raportate 20 de cazuri (confirmate in ultimele 14 zile),

ISU Dambovița anunța ca intervine pentru asigurarea zonei in cazul unui accident rutier, in localitatea Razvad. Din primele informații sunt

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE 1

Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua mesaje de atenționare care vizeaza județul Dambovița. 1: Atenționare meteorologica COD GALBEN valabila

Sunt cu mingea la picior de dimineata pana seara si viseaza sa ajunga fotbalisti de succes, la echipe mari! Modelele