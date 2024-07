Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Dan Vilceanu, ex PNL, este urmarit penal de catre procurorii Parchetului General pentru infracțiuni de ultraj, purtare abuziva și tulburare a ordinii și liniștii publice in urma violentei confruntari cu colegul sau Florin Roman in Parlament pe 28 mai. Potrivit comunicatului emis de instituție,…

- Florin Roman, deputat PNL, s-a prezentat la Institutul National de Medicina Legala pentru a obține un certificat medico-legal, dupa altercația violenta din Parlamentul Romaniei cu Dan Vilceanu.

- Au fost scene violente in aceasta dimineata in Parlamentul Romaniei. Doi deputati si fosti ministri s-au luat la injuraturi, iar la scurt timp, conflictul s-ar fi transformat intr-o bataie in toata regula pe holul parlamentului. Florin Roman sustine ca Dan Vilceanu l-a lovit cu genunchiul in nas. Pe…