Deputatul Cornel Zainea isi anunta demisia din USR si din Parlament, precum si faptul ca in acest moment evalueaza implicatiile unei candidaturi independente la Camera Deputatilor, in Ilfov. Intr-un mesaj postat pe Facebook, el a aratat ca USR "si se pare ca si PLUS" devin partide in care castiga cine "are control pe filiala". "In 2016 am intrat in politica plin de entuziasm si dorinta. Nu stiam cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui sa fie lucrurile in Parlament, dar am descoperit pe parcurs ca ambele merg pe drumul gresit. Am luptat in USR pentru principiile si valorile in care cred.…