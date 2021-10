Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Claudiu-Martin Chira a anuntat ca demisioneaza din grupul parlamentar al PNL si va activa in urmatoarea perioada ca deputat neafiliat, informeaza News.ro . „Se anunta un blat alaturi de PSD ȋn Parlament, pentru a sustine o gluma de guvern minoritar, iar eu nu pot sa fiu partas la o asemenea…

- Deputatul PNL Ionel Danca a anuntat joi ca a demisionat din grupul parlamentar al formatiunii, insa va ramane membru PNL. Ionescu este al cincilea liberal care paraseste grupul PNL, dupa plecarea lui Ludovic Orban. Miercuri, si-au anuntat demisiile deputatii Ionel Stefan si Alexandru…

- Deputatul PNL Ion Ștefan, fost ministru al Dezvoltarii in cabinetul Ludovic Orban, demisioneaza din grupul parlamentar liberal in semn de protest fața de direcția imprimata partidului de noua conducere și președintele Klaus Iohannis. Este al treilea parlamentar PNL care se dezafiliaza, dupa senatorul…

- Deputatul PNL de Vrancea, Ion Ștefan „Grinda” a anunțat astazi, pe pagina sa de Facebook, ca parasește grupul PNL din Camera Deputaților. El urmeaza astfel calea lui Ludovic Orban, cel pe care l-a susținut alaturi de intreaga organizație a PNL Vrancea, la șefia partidului. Doar ca, la congresul PNL…

- Senatorul liberal bistrițean Ovidiu Florean a demisionat, miercuri, din grupul parlamentar PNL, dupa ce fostul președinte al partidului Ludovic Orban a parasit a recurs la același gest. Ovidiu Florean și-a anunțat dezafilierea de la grupul parlamentar PNL la inceputul ședinței de plen de la Senat.…

- Ludovic Orban și-a anunțat, marți dimineața, in plenul Parlamentului demisia din grupul parlamentar al PNL. El a precizat ca nu demisioneaza inca și din partid și ca gestul lui este „o mica forma de protest”. „Obligația morala pe care o am fața de cetațenii care au avut incredere e de a-mi respecta…

