Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, s-a prezentat marti dimineata la sediul Parchetului General, unde a fost citat, la intrare acesta spunand ca nu a fost inca instiintat ca este urmarit penal. La ieșire, șeful DNA Ploiești a spus ca nu se considera vinovat. El nu a dorit sa dea detalii…

- Curg plangerile penale pe numele membrilor guvernului.Citeste si: Augustin Lazar, COMISIE INCENDIARA la Parchetul General pe tema protocoalelor secrete Dupa ce ieri premierul Romaniei Viorica Dancila s-a trezit cu o plangere penala pe numele ei depusa de liderul PNL Ludovic Orban, astazi,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta de informatii presedintelui Romaniei, uzurparea functiei si divulgarea de informatii ...

- Presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, dupa ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere penala pe numele Vioricai Dancila, in contextul deciziilor luate de de sefa Executivului pe marginea mutarii Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a depus plangere la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, dupa ce Guvernul a adoptat memorandumul privind mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu s-a prezentat marti la Parchetul General, el fiind citat in legatura cu o plangere penala pe numele sau depusa de medicul Mihai Lucan.Emanuel Ungureanu este cel care l-a denuntat pe medic la DIICOT, iar in urma acestui denunt Lucan a fost pus sub acuzare pentru…

- Dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic, deputatul Catalin Radulescu lansat o serie de acuzatii la adresa colegilor sai, in special la adresa lui Serban Valeca, presedintele PSD Arges, filiala din care face parte. Deputatul l-a numit pe acesta „o nulitate de la care a plecat toata povestea”.„Nu…