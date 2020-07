Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Catalin Raduescu, a fost amendat marți pentru ca nu a purtat masca de protecție intr-o benzinarie din București. Intr-un comunicat de presa, polițiștii precizeaza ca in momentul in care i-ar fi cerut acestuia sa iși puna masca, Radulescu i-a jignit. Contactat de Digi24.ro, deputatul a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca noul coronavirus ''va disparea'' si si-a exprimat opozitia fata de ideea impunerii la nivel national a obligativitatii purtarii mastii, transmit duminica AFP si dpa.''Voi avea dreptate in final. Stiti ca am spus 'acest lucru va disparea'. O spun…

- Presedintele american nu va mandata o lege prin care sa faca obligatorie purtarea mastii in spatiile publice. Donald Trump sustine ca decizia sa are la baza respectarea drepturilor individuale. Statele Unite resimt, in continuare, valuri de imbolnaviri cauzate de noul...

- Presedintele american a purtat masca pentru prima data in timpul unei vizite la Spitalul Militar Walter Reed, unde s-a intalnit cu militari raniti si cu personalul medical. "Nu am fost niciodata impotriva purtarii mastii, dar chiar cred ca exista un loc si un moment pentru asta", a declarat Trump inaintea…

- Presedintele american a fost vazut purtand masca in timpul vizitei unui spital militar. Guvernul federal recomanda purtarea mastii, mai ales atunci cand distantarea sociala nu este posibila, pentru a incetini raspandirea coronavirusului. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Statele Unite.

- Presedintele american, Donald Trump, care nu a fost vazut niciodata cu masca in public, a afirmat miercuri ca nu ar avea “nicio problema” sa poarte una, reafirmandu-si in acelasi timp convingerea ca “la un moment dat” coronavirusul “va disparea”, scrie AFP, conform Agerpres.ro. “Nu as avea nicio problema.…

- Președintele american Donald Trump a distribuit pe rețeaua de socializare Twitter in 28 mai 2020 o postare in care spune ca purtarea maștii reprezinta „cultul tacerii, sclavie și moarte...

- Presedintele american Donald Trump refuza sa poarte masca de protectie; omologul sau francez, Emmanuel Macron, foloseste un model cu tiv tricolor; Zuzana Caputova, presedinta Slovaciei, asorteaza culorile. Potrivit unui comentariu AFP, pentru liderii mondiali protectia impotriva coronavirusului are…