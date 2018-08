Stiri pe aceeasi tema

- Sute de politicieni au fost invitati, duminica, la nunta lui Valentin, fiul lui Liviu Dragnea si, pe de alta parte, mii de oameni si-au exprimat dorinta pe Facebook de a participa la un protest in fata bisericii unde va avea loc cununia. Liderul PSD a spus ca refuza sa amane nunta copilului sau.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca nunta fiului lui Liviu Dragnea va fi fara dar. La evenimentul care va avea loc duminica la Snagov au fost invitați parlamentari și europarlamentari PSD. De asemenea, Ștefanescu i-a promis ginerelui ca la nunta nu se va discuta politica,…

- Codrin Stefanescu a declarat ca nunta fiului lui Liviu Dragnea ce va avea loc duminica la Snagov, acolo unde au fost invitati in bloc toti parlamentarii si europarlamentarii PSD, este „o nunta fara dar”. In plus, acesta a afirmat ca i-a promis ginerului ca nu se va discuta politica, ci doar „ne vom…

- Fiul lui Liviu Dragnea se va casatori, duminica, iar petrecerea se anunța una de pomina! Toți greii din PSD vor fi prezenți la Palatul Snagov, acolo unde ar putea ajunge și cațiva protestatari.Pe Facebook, a fost creat un eveniment unde peste 4.000 de internauți și-au dat intalnire la Biserica…

- Un eveniment intitulat ”Mergem la nunta lui Dragnea Jr” a fost creat pe Facebook, și mai multe persoane susțin ca vor merge, pe 26 august, la biserica la care are loc nunta fiului președintelui PSD, Liviu Dragnea. „Mergem la nunta lui Dragnea Jr., sa ii uram „La mulți ani!”, cu executare! Atat lui,…

- Un eveniment intitulat 'Mergem la nunta lui Dragnea Jr' a fost creat pe Facebook, mai multe persoane susținand ca vor merge, pe 26 august, la biserica la care are loc nunta fiului președintelui PSD, Liviu Dragnea."Mergem la nunta lui Dragnea Jr., sa ii urma "La multi ani!", cu executare! Atat…

- "In interiorul partidului se discuta o idee pe care eu o susțin: sa facem și noi un miting in aceasta toamna, mult mai mare decat data trecuta. Asta este din ce in ce mai mult o cerere din teritoriu, din partea celor care ne voteaza și ne simpatizeaza. Membrii de partid ne cer acest lucru. Va fi…

- Detalii incendiare au ieșit la iveala! S-a aflat ce miliardar este nașul de cununie al fiului președintelui Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea.Deși are afaceri in industria medicamentelor, au aparut informații referitoare la legaturile acestuia cu serviciile secrete. Citește AICI cine…