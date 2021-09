Stiri pe aceeasi tema

- Coaliție de guvernare e in pauza de lupta, a spus miercuri liderul PNL Ludovic Orban, atragand totodata atenția ca imaginea Romaniei este șifonata. „Coaliția de guvernare e intr-o pauza de... lupta. Fiecare zi in care Romania este afectata de aceasta criza politica produce efecte extrem de…

- Fostul președinte PNL Valeriu Stoica nu da multe șanse refacerii coaliției de guvernare și apreciaza ca Ludovic Orban ar putea sa dea lovitura daca i-ar propune lui Florin Cițu sa se retraga amandoi din cursa pentru șefia PNL pentru a veni un al treilea candidat și premier care sa rezolve criza politica.…

- Premierul Florin Cițu spune ca liderii USR PLUS au susținut acțiunile membrilor AUR de joi de la citirea moțiunii de cenzura din Parlament, cand aceștia au incercat agresiv sa-l inlature pe vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Roman de la prezidiul plenului reunit, deoarece nu avea dreptul sa…

- Pacienții cu boli cronice le cer politicienilor sa lase „mascarada politica” și sa se dedice adevaratelor probleme ale țarii. Ei atrag atenția ca actuala criza politica, prelungita, nu face decât sa agraveze situația dificila din domeniul sanatații, transmite sinteza.org. …

- „Guvernul Cițu este un Guvern eșuat și toxic pentru Romania, așa incat trebuie sa plece!” Leul este singura moneda din regiune care s-a depreciat in acest an, atrage atenția deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu. „Lupta dintre foștii aliați la guvernare PNL și USR PLUS a provocat o criza politica,…

- Fostul lider al PNL, Valeriu Stoica, susține ca premierul Florin Cițu este ”terminat ca premier”, in urma acestei crize politice. Stoica arata faptul ca s-au comis cinci greșeli uriașe in guvernare, asta deși actuala coaliție a beneficiat de o conjuctura politica favorabila, cu toate parghiile puterii…

- Președintele Klaus Iohannis s-a poziționat in mod categoric de partea premierului Florin Cițu in criza guvernamentala provocata miercuri prin demiterea fostului ministru al Justiției Stelian Ion. Mesajul președintelui Iohannis a venit sambata, la pranz, pe Facebook, nu printr-un comunicat al administrației…

- Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.103.198 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.057.522 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…