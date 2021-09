Strategia de incluziune a minoritatii rome pentru perioada 2021 - 2027, cel mai important document de politica publica in domeniu, trebuie aprobata "cat mai urgent" de catre Guvern, a afirmat, marti, deputatul Catalin-Zamfir Manea, reprezentantul Asociatiei Partida Romilor "Pro-Europa" in Parlament, care a facut un apel catre premierul Florin Citu in acest sens. "Vechea strategie a expirat in decembrie anul trecut si, iata, suntem in luna septembrie si nu avem principalul document de politica publica al Guvernului Romaniei care sa confere administratiei publice centrale si locale cadrul legal…