- Deputatul Dumitru Viorel Focsa a anuntat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca s-a inscris intr-un partid nou, Uniunea Natiunii Romane. El a fost exclus in ianuarie din AUR, dupa ce si-a agresat fizic sotia in timpul unui scandal casnic.„Informez colegii ca incepand cu 1 martie sunt afiliat unui…

- Mai multi deputati de la PSD au propus, intr-o initiativa legislativa depusa la Parlament, trecerea Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” in subordinea nemijlocita a ministrului Apararii. MApN este condus de ministrul Angel Tilvar (PSD). „Actualul context militar de pe…

- Ion Laceanu a avut o cariera fabuloasa, iar acum traiește din amintiri și duce dorul scenei. Artistul a povestit despre intalnirea cu J.F.Kennedy și soția sa, Jacqueline Kennedy, in 1963. Cu cateva luni inainte ca președintele SUA sa fie asasinat, Ion Laceanu a susținut un recital la Ambasada SUA și…

- Acuzații grave la adresa unui primar din județul Mehedinți. Soția acestuia le-a marturisit polițiștilor ca a fost agresata și sechestrata la inceputul acestui an. Este vorba, mai exact, despre primarul din comuna Gogosu, judetul Mehedinti care este acuzat de violența in familie. Acuzațiile vin chiar…

- Contrele dintre PNL și PSD de pe platformele de social media continua. Deputatil PSD Radu Cristescu i-a raspuns deputatului Alexandru Muraru de la PNL dupa ce acesta i-a cerut președintelui PSD sa retraga un citat dintr-un discurs publice. Iata ce i-a transmis Radu Cristescu printr-o postare pe Facebook…

- Deși susținea ca nu are motive sa demisioneze, presedintelui Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a renunțat miercuri la funcție, pe fondul scandalului generat de angajarea cumnatei in instituția pe care o conducea. „Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca astazi, 11 ianuarie 2023, domnul…

- Ministrul Energiei a anunțat eliminarea declaratiile pe proprie raspundere pentru ca toți cetațenii sa beneficieze de tarifele plafonate la energie, indiferent de numarul locurilor de consum. „Referitor la prevederea din legea aprobata de Parlament prin care romanii cu mai multe locuri de consum au…

- Noua Zeelanda interzice fumatul aproape de tot, din 2023. Potrivit textului adoptat marți de Parlament, Noua Zeelanda va aplica progresiv interzicerea cvasitotala a tutunului incepand din 2023, impiedicand toate persoanele nascute dupa 2008 sa cumpere țigari, in loc de reducerea cantitații de nicotina…