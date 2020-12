Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat miercuri ca deputatul social-democrat de Buzau Sebastian Radu ''a pierdut lupta cu acest virus perfid''. "Am primit in aceasta dimineata una dintre cele mai dureroase vesti. Bunul meu prieten si coleg Sebastian Radu a pierdut lupta cu acest virus perfid. Un…

- Centrul de sanatate publica din Comrat cere inasprirea masurilor epidemiologice pe teritoriul autonomiei gagauze. Intensificarea restricțiilor a fost propusa de seful instituției, Ivan Hasta, la ședința de astazi a Comisiei regionale extraordinare pentru sanatate publica. Ivan Hasta a prezentat statistica…

- Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat…

- Medicul Adina Alberts a primit o veste foarte trista in plina pandemie. Fostul ei sot, bancherul George Alberts, in varsta de 66 de ani, a murit dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Barbatul s-a stins din viata pe 9 octombrie, pe un pat de spital de la Institutul "Matei Bals".Adina Alberts…

- Membru in comitetul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații, Rafila a vorbit, joi, la Digi24, despre punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sanatații referitor la evoluția Covid-19 in regiunea europeana. "Ingrijorarea mare este pentru lunile noiembrie - decembrie in ceea ce privește…