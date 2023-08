Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Andi Cristea realizeaza o analiza retrospectiva a anilor in care la guvernare s-au aflat premierii PNL, responsabili, in viziunea parlamentarului, de „dezastrul” economic fara precedent ce a urmat. Intr-o postare pe Facebook, deputatul buzoian arata ca, in ultima luna a guvernarii PSD,…

- Coeficientul de umplere in principalele 40 de lacuri de acumulare din Romania este, la ora actuala, de 88,79%, suficient pentru a satisface necesarul de apa pentru toti beneficiarii (populatie, producere de energie electrica, industrie si agricultura), a scris Administratia Nationala „Apele Romane”…

- Un bistrițean stabilit in Marea Britanie a fost amendat cu 1.000 de lei, dupa ce a terorizat cu jigniri o femeie pe Facebook. Amenda i-a fost trimisa la adresa din Bistrița. Un bistrițean care locuiește in Marea Britanie a fost amendat cu 1.000 de lei, dupa ce a jignit in repetate randuri pe rețelele…

- Sistemul bancar a avut anul trecut un profit record pentru Romania, de peste 10 miliarde lei, care anul acesta "va fi depasit cu mult" pentru ca bancile au marit dobanzile la credite si au scazut dobanzile oferite la depozite, a declarat miercuri Valentin Lazea, economist-sef la Banca Nationala a Romaniei…

- Guvernul Ciolacu a lansat, in dezbatere publica, proiectul unui act normativ destinat dezvoltarii producției interne de materiale de construcții, necesara proiectelor de anvergura pentru infrastructura naționala, autostrazi, cai ferate, metrou, spitale. Deputatul PSD Ștefan Mușoiu confirma ca acest…

- Exporturile Romaniei au crescut in primele patru luni cu 7,4%, la 31,046 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,4%, la 39,904 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balantei comerciale in perioada ianuarie-aprilie a fost de 8,857 miliarde euro, mai mic cu…

- Amenda record pentru Meta, compania mama a rețelei de socializare Facebook. 1,2 miliarde de dolari trebuie sa plateasca trustul lui Mark Zuckerberg pentru ca a continuat sa transmita date personale ale utilizatorilor europeni in SUA.

- Datoria Romaniei a ajuns la un record: a depașit o jumatate din PIB. Ce prevede legea responsabilitații fiscale Romania traiește pe bani de imprumut. Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524 miliarde lei, fata de 694,91 miliarde de lei in luna…