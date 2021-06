Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai sugereaza, intr-un mesaj pe Facebook, ca frumusețea Cascadei Bigar era data de „carți poștale” modificate in „photoshop”. Acesta indeamna lumea sa vina sa viziteze Cascada Duruitoarea, din Neamț, care, spre deosebire de Bigar, este „durabila, autentica și minimalista”.

- Miercuri, 5 mai, in jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava s-au sesizat cu privire la un material video postat pe o rețea de socializare, din conținutul caruia se observau mai multe persoane care participau la o petrecere privata fara a respecta masurile de prevenire a…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai afirma ca ambii parinti ai unui amic al sau au murit de Covid-19 in aceasta saptamana. ”Nu e de gluma. E o chestiune de viata si de moarte”, afirma deputatul, precizand ca ”prin solidaritate, nu prin egoism, vom iesi din aceste momente teribile care ne tulbura pe toti”,…

- De Ziua Politiei, un sindicalist i-a dedicat o balada ministrului de Interne, Lucian Bode, in cateva versuri fiind facut un portret al oficialului. O parte dintre sindicalistii din cadrul structurilor Ministerului Administratiei si Internelor au organizat, in ultima vreme, numeroase actiuni de protest,…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Alba ar fi trebuit sa se autosesizeze cu privire la unele fapte savarșite inca din perioada campaniei electorale din anul 2020 de la Vințu de Jos. Aceste fapte au fost aduse insa abia acum in discuție, odata cu o plangere penala formulata, culmea, impotriva unui…

- Un barbat din judetul Arges a fost retinut pentru viol asupra unei fete de 17 ani. Adolescenta nu a reclamat agresiunea la politie, insa a povestit unei cunostinte ca nici tatal si nici fratele ei, carora le-a spus despre viol, nu vor sa o lase sa depuna plangere. In cele din urma, cunostinta a scris…