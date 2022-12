Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finațelor a publicat Proiectul de Buget pentru anul viitor – cu un deficit de 4,4% din produsul intern brut – și bazat pe o creștere economica de 2,8 procente. Sunt mai multe masuri de sprijin promise de coaliția de guvernare care au fost incluse in acest proiect – aflat acum in dezbatere…

- Cheltuielile militare ale Rusiei in timpul celor noua luni de razboi in Ucraina se ridica la aproximativ 82 miliarde de dolari, aceasta cifra cuprinzand sumele nemijlocite utilizate pentru sustinerea efortului de razboi, conform estimarilor editiei ucrainene a Forbes, noteaza

- ”In sedinta Coalitiei de guvernare, care a avut loc in aceasta seara, am decis urmatoarele: Pentru pensiile pe contributivitate, am decis cresterea punctului de pensie cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei. Totodata, anul viitor vom continua…

- Ieri, 14 noiembrie, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, au ajuns la un acord cu privire la bugetul UE pentru 2023. Acordul are ca obiect angajamente in valoare de 186,6 miliarde EUR și plați in valoare de 168,7 miliarde EUR. Odata adoptat, bugetul ar…

- "Bugetul alocat celui de al doilea apel al Componentei 5 Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost integral accesat", a anuntat Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei.Astfel, pe 23 octombrie, ora 23.59, cand s a incheiat cel de al doilea…

- Prin hotararea Guvernului a fost propusa modificarea veniturilor la 2,433 miliarde lei, de la 2,280 miliarde lei in bugetul de venituri si cheltuieli initial, respectiv a cheltuielilor la 2,534 miliarde lei, de la 2,698 miliarde lei, arata comunicatul de presa al Executivului. The post Guvernul a rectificat…

- In noua luni ale anului 2022, la bugetul public național au fost acumulate venituri in suma de 65,5 miliarde de lei (peste 3,27 mlrd de euro), fiind in creștere cu 11,5 miliarde lei fața de perioada similara a anului trecut. Cheltuielile au constituit 67,3 miliarde de lei, care comparativ cu aceeași…

- Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari. Premierul ucrainean Denis Smihal a multumit sambata Statelor Unite pentru sprijinul acordat, dupa ce Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari, transmite Reuters. ”Bugetul…