- Ii susțin pe tinerii care cred in Ploiești și fac tot ce este posibil ca orașul nostru sa devina Capitala Tineretului din Romania, in 2024! Ploieștiul, orașul nostru de suflet, are mari șanse sa devina, in anul 2024, Capitala Tineretului! Sa ii susținem pe tinerii care ne reprezinta in competiție, ei…

- Centrul Integrat de Transplant, un proiect unic in Romania și in sud-estul Europei, a fost scos la licitație de autoritațile clujene. Consiliul Județean Cluj a publicat pe portalul de licitații publice anunțul referitor la achiziționarea lucrarilor de construire a Centrului Integrat de Transplant…

- Valoarea maxima a unui proiect de tip "Burse individuale" "Individual Fellowship" este de 141.768 euro brut, echivalent in lei, iar pentru un proiect de tip "Burse postdoctorale" "Postdoctoral Fellowships" este de 149.568 euro brut, echivalent in lei.Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii…

- Puține programe de invațare s-au integrat mai rapid in comunitate decat programul de competențe digitale Generația Tech, program dezvoltat de organizația Digital Nation. La fel ca in celelalte orașe in care activeaza, programul Generația Tech a reușit sa aduca la aceeași masa atat tinerii dornici sa…

- Dupa trei ani de pregatiri in Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife Iași au inceput primele proceduri. Cu ajutorul tehnologiilor inovatoare, pacienții beneficiaza de proceduri simple, nedureroase și complete. “Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife Iași…

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii. Doar in țara noastra avem aproape 800 de mii de tineri care intra pe piața…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, nu crede ca sistemul VAR va rezolva toate probleme aparute in cursul unui meci. Sustinator al introducerii VAR in Romania, Dan Petrescu are privilegiul de a disputa primul meci din tara noastra unde va fi utilizata noua tehnologie: finala Supercupei Romaniei,…