- Senatorul USR PLUS Marius Bodea sustine ca alegerile interne din PNL s-au transformat din sarbatoarea democratiei intr-o „mare Sarbatoare a Rusinii Nationale“ ce risca sa arunce in aer guvernarea, dupa ce Ludovic Orban a afirmat ca liberalii au niste parteneri de guvernare care „parca nu s-a nascut…

- Alexandru Muraru, candidatul susținut de Florin Cițu sa fie președinte al PNL Iași, este noul președinte al liberalilor din Iași. Florin Cițu a scris, sambata, pe facebook, ca Alexandru Muraru este noul președinte al PNL Iași. Muraru a obținut 387 de voturi din 400. „Am toata…

- Florin Citu a declarat jurnalistilor ca in privinta achitarii facturilor pentru proiectele derulate prin PDNL existau intarzieri uriase atunci cand PNL a preluat in 2019 guvernarea si ca nu exista motive pentru oprirea lucrarilor. „In ce priveste plata facturilor la timp, va aduc aminte ca atunci cand…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. „Asta este”, i-a transmis...

- Fostul șef al Corpului de Control din Guvernul Orban, Dragoș Tanasoiu, a fost inregistrat de unul dintre membrii PNL Sector 5 in timp ce incerca sa ofere mita pentru a caștiga voturi in cadrul alegerilor interne. Inițial, Tanasoiu a promis 400 de lei pentru voturi in cadrul alegerilor interne…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…

- Pana la sfarșitul lunii septembrie 2021, PNL va fierbe la foc mare. Iar flacarile sunt deja vii, mai ales in organizațiile locale și județene PNL unde, pana la inceputul lui august, trebuie alese noi conduceri. In județul Hunedoara, startul a fost dat de primarul liberal al Devei, Florin Oancea,…