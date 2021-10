Premierul Florin Cițu a facut ieri o mutare oarecum surprinzatoare numindu-l consilier onorific pe relatii externe pe deputatul PNL Ben-Oni Ardelean. Parteneriatele strategice, in special cel cu SUA, trebuie amplificate si consolidate, astfel incat Romania sa joace un rol esential in plan extern, a declarat deputatul PNL Ben-Oni Ardelean. „Am acceptat propunerea prim-ministrului de a ma alatura echipei guvernamentale a Romaniei, din postura de consilier onorific pentru relatii externe. Parteneriatele strategice, in special cel cu Statele Unite ale Americii, trebuie amplificate si consolidate,…