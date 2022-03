Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, anunța ca toate partidele din coaliție susțin adoptarea legii offshore, astfel incat exploatarea gazelor din Marea Neagra sa poata sa inceapa cat mai curand. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, a spus ca a venit momentul sa anunțe ca, in momentul de fața, județul Timiș are, la Deponeul de la Ghizela, cel mai modern și eficient sistem de tratare a levigatului din Romania. Sistemul are o capacitate mai mult decat suficienta pentru a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, miercuri, la Parlament, ca "nu sunt inca semne" ca dezescaladarea situatiei de securitate din Marea Neagra se produce "in mod real". Seful diplomatiei romane este audiat in Comisiile pentru politica externa ale Senatului si Camerei Deputatilor…

- Motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta luni in plen, urmand sa fie supusa votului miercuri. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata "Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul 'saptamana viitoare' Virgil Popescu,…

- „Fara o lege offshore, nu pot sa inceapa explorarea de gaze in... si nu pot sa faca, de fapt, planul de investitii. Aici nu putem sa discutam macar de un plan de investitii al parteneriatului nostru cu OMV Petrom pentru a explora gaze in Marea Neagra. Legea offshore - ok, nu aveai nevoie de ea pentru…

- Inceputul de an a adus pentru milioane de romani facturi uriașe la utilitați și a indus panica in randul populației. Liberalizarea pieței de energie s-a dovedit a fi o inșelaciune uriașa pentru romani. „ PSD a avertizat in numeroase randuri asupra riscurilor aduse de o liberalizare necontrolata a pieței…

- Prim-ministrul Nicoale Ciuca a dat asigurari miercuri ca Guvernul nu vizeaza cresteri de taxe si de impozite anul viitor si ca in proiectul de buget sunt prevazuti 88,8 miliarde de lei pentru investitii, reprezentand cea mai mare alocare din ultimii 32 de ani. “Nu vom creste taxe si impozite, nu vom…

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca in cazul in care legea pentru aprobarea certificatului ”Stop Covid” va ajunge in Parlament, atunci va fi adoptata inainte de Sarbatori. ”Daca se va veni cu proiectul promovat in coaliție, eu sunt convins ca acest certificat ”Stop…