Stiri pe aceeasi tema

- ​Austria a lansat un abonament lunar care permite calatoria cu transportul în comun oriunde în țara, fie ca este vorba de tren, autobuz, metrou sau tramvai. Cardul poate fi folosit în aproape orice loc, cu câteva excepții de companii care nu au aderat la proiect. Austria are…

- Critici dure la adresa oficialilor austrieci care pana de curand dadeau lecții publice de anticorupție Romaniei. Ei se aratau public ingrijorați de starea justiției din Romaniei și opinau ca banii publici sunt sifonați prin mari fapte de corupție. Acum insa cand insași cancelariul Sebastian Kurz,…

- Un accident rutier petrecut in noaptea de duminica spre luni a ingrozit un cuplu de romani stabilit in Germania. Soferul masinii a trecut peste un barbat care s-a prabusit brusc in fata autoturismului pe o autostrada din Austria care facea legatura intre Salzburg si Viena. Urmeaza informatii cu un puternic…

- Deputatul AUR , Pop Darius susține moțiunea de cenzura care va fi depusa in Parlament! „Motiunea face trimiteri la „faptele de vitejie” ale premierlui Florin Citu in America, la imprumuturile pe care acesta le-a facut si la nerespectarea programului de guvernare.” a menționat deputatul AUR de Maramureș,…

- Pe romani ii paște saracia datorita creșterilor prețurilor la gaze. Experții spun ca o sa traim ca acum 10 ani Pe romani ii paște saracia datorita creșterilor prețurilor la gaze. Experții spun ca o sa traim ca acum 10 ani Chisalița spune ca in ultimi ani Asociația Energia Inteligenta a sesizat sute…

- Dupa finala „Survivor Romania”, Daniel Pavel, prezentatorul show-ului a petrecut cat mai mult timp impreuna cu iubita și familia. Acesta a fost nevoit sa se imparta intre Austria și Romania, iar acum, a dezvaluit ce va face cu ocazia aniversarii zilei sale de naștere. „In toamna, de ziua mea, ne dorim…

- Comunitatea din Berbești are pentru cei mici o gradinița ,noua , construita printr-un proiect european. Alaturi de reprezentanții comunei la eveniment a participat și deputatul PNL de Maramureș, Bota Calin. „Am participat la inaugurarea gradiniței din Berbești, un proiect realizat intr-un an și jumatate…

- Pop Darius, deputat AUR de Maramureș aduna oameni in tot județul. Numarul filialelor este intr-o continua creștere. „AUR Maramureș se dezvolta și in localitațile unde din pacate romanii sunt minoritari, dar din fericire nici acest impediment nu impiedica conștiința naționala sa iasa la lupta. Felicit…