Deputatul AUR Dan Tănasă continuă scandalul: „Fetițele de la USR au luat un băț și au deranjat un câine” „Fetițele de la USR au luat un baț și au deranjat un caine care evident i-a mușcat. Și ii va mușca de fiecare data cand fetițele de la USR vor indrazni sa ma jigneasca.Fetița de la USR a venit spre mine sa ma amenințe. E o fetița cu ochelari. Ei se dau acum fete mari și n-au facut nimic, sunt victime. Eu am procedat la fel cum proceda USR in 2016, in 2017-2018, adica n-am facut nimic deosebit.Nu am facut nimic altceva decat sa reacționez la insultele lor și voi reacționa de acum inainte de fiecare data cand vor indrazi sa-mi adreseze vreun cuvant, pentru ca nu permit”, a precizat deputatul Dan… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O altercație verbala ca in mahala a fost surprinsa pe holurile Parlamentului Romaniei. Din imagini se pare ca este vorba despre un parlamentar AUR care se cearta cu unul de la USR. Deputatul AUR Dan Tanasa l-a admonestat pe deputatul USR Silviu Dehelean, dupa ce, in prealabil, avusese o discuție neprincipiala…

- Deputatul AUR Dan Tanasa si un deputat USR-PLUS au fost la un pas sa se ia bataie pe holurile Parlamentului dupa ședința de plen in care s-a votat desființarea secției speciale. Tanasa a devenit agresiv și l-a imbrancit pe un deputat USR dupa un schimb de replici care a degenerat in insulte. Parlamentarul…

- Deputatul AUR Dan Tanasa si un deputat USR-PLUS au fost la un pas sa se ia bataie pe holurile Parlamentului dupa ședința de plen în care s-a votat desființarea secției speciale. Tanasa a devenit agresiv și l-a îmbrâncit pe un deputat USR dupa un schimb de replici care a degenerat în…

- Incidentul a fost provocat de deputatul AUR Dan Tanasa, care a facut mai multe comentarii, cu voce tare, in timpul declarației de presa a ministrului Justiției, Stelian Ion, pe tema desființarii SIIJ.Mai mulți parlamentari din partidul lui Dan Barna l-au interpelat, iar deputatul AUR a fost la un pas…

- Deputatul AUR, Dan Tanasa, si un deputat USR-PLUS au fost la un pas de bataie pe holurile Parlamentului, s-au imbrancit si s-au injurat, in contextul desfiintarii sectiei speciale de investigare a magistratilor.

- Pandemia a aratat cat de vulnerabil este sistemul de educație, dar și ca e nevoie de investiții in școala online, la fel ca și in reabilitarea unitaților de invațamant, spune deputatul PSD Gabriel Zetea. Social-democrații acuza ca bugetul Educației este cel mai mic din istorie raportat la PIB, informeaza…

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost exclusa din Alianta pentru Unirea Romanilor. Deputatul AUR Dan Tanasa a explicat ca decizia a fost luata „la capatul unui lung sir de intamplari” si ca orice membru al formatiunii trebuie sa respecte statutul partidului precum si cel de demnitar al statului roman.

- AUR reprezinta județul Mureș in parlament prin deputatul de origine covasneana Dan Tanasa. Acesta a susținut astazi o conferința de presa, chiar la implinirea unui an de activitate a partidului, in care s-au prezentat prioritațile filialei mureșene a partidului. Momentul este oportun pentru construirea…