Anamaria Gavrila, aleasa deputat de Hunedoara din partea Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), și-a dat demisia din partid, nemulțumita de lipsa de susținere a AUR atat in plan local cat și la nivel național. „Am luat una dintre cele mai dificile decizii din viața mea. Atunci cand m-am inscris in AUR eram convinsa ca fac parte dintr-o echipa care iși dorește sa arate ca putem face o politica diferita, in beneficiul cetațeanului. O echipa cu oameni de cuvant, care se respecta unii pe alții și care nu se pierde in nebuloasa politica plina de demagogii. O echipa organizata pe criterii meritocratice…