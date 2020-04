Din datele accesibile pe Eurostat, date care se bazeaza la randul lor pe informațiile puse la dispoziție de catre statele membre UE, se observa ca in Europa lucreaza aproximativ 1,8 milioane de medici. Dintre aceștia, cei mai mulți, 351.000, sunt in Germania (aproximativ 19% din totalul medicilor din UE); urmeaza Italia, cu 242.000, Franța 211.000, […] Articolul Deputatul Angel Tilvar: “Solicit guvernului sa mareasca numarul de locuri la unitațile de invațamant relevante pentru sanatatea publica” apare prima data in Monitorul de Vrancea .