Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca trebuie protejata sanatatea oamenilor, dar acestia nu trebuie lipsiti de libertate, de anumite drepturi si democratia trebuie aparata cu orice pret. „Asa cum ne-am obisnuit, PNL a scris o lege…

- Dupa ce autoritațile au anunțat saptamâna trecuta ca au adoptat o ordonanța de urgența privind posibilitatea amânarii taxelor pâna pe 25 octombrie, pe ordinea de zi de joi se afla același document, modificat, pentru ca mai conținea și alte prevederi pe lânga asta. Ar trebui,…

- Partidul Social Democrat, principalul partid de opoziție avertizeaza ca gazele naturale nu se vor ieftini, așa cum susțin liberalii. Reprezentanții PSD susțin ca toate masurile luate de PNL in domeniul energiei au dus la ingrașarea profiturilor corporațiilor din energie, in dauna facturilor platite…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 94 de ani, a iesit in acest weekend, pentru prima oara de la impunerea restrictiilor de izolare, la o plimbare cu calul prin jurul castelului Windsor, potrivit unor imagini publicate de mass-media britanice, relateaza luni EFE. Suverana britanica…

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 20.05.2020, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Gugești au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea privind un tanar, in varsta de 20 de ani, din Slobozia Bradului, condamnat la doi ani de inchisoare pentru savarșirea…

- Mai multe persoane au mers ieri la sediul PNL Vrancea sa depuna cereri de inrudire cu ministrul Lucrarilor Publice, Ion Ștefan, zis Grinda, pentru a obține un loc de munca. Oamenii, cei mai mulți tineri, au reacționat astfel fața de ceea ce a devenit o politica de partid și de stat in cadrul PNL, in…

- Ne bucuram sa va revedem pe potecile Vrancei. Peste 200 de vizitatori in Cheile Tișiței și alte cateva zeci pe celelalte poteci, sambata 16 mai 2020. Va recomandam sa va echipați corespunzator și sa va informați asupra condițiilor meteo și starii traseului ce urmeaza sa-l abordați. Astazi, la nivel…

- Din datele accesibile pe Eurostat, date care se bazeaza la randul lor pe informațiile puse la dispoziție de catre statele membre UE, se observa ca in Europa lucreaza aproximativ 1,8 milioane de medici. Dintre aceștia, cei mai mulți, 351.000, sunt in Germania (aproximativ 19% din totalul medicilor din…