Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Andreea Cosma a anunțat ca va depune o plangere penala pe numele lui Lucian Onea, fost șef DNA Ploiești, dupa ce in spațiul public au aparut inregistrari de la audierea parlamentarului și a fratelui sau, Vlad Cosma. Frații Cosma susțin ca dupa dezvaluirile pe care cei doi le-au facut Lucian…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, va face plangere penala impotriva procurorului Lucian Onea, dupa ce in presa au aparut stenograme video cu audierile la care au participat Andreea Cosma și Vlad Cosma.Citește și: VIDEO - STENOGRAME INCENDIARE: Andreea și Vlad Cosma ii explica lui Onea abuzurile…

- Lucian Onea a depus, miercuri, la Parchetul General, inregistrari de la audierea Andreei Cosma și a lui Vlad Cosma, in care cei doi susțin ca nu au indoieli privind imparțialitatea magistratului, potrivit Curentul.ro.Potrivit sursei citate, in prima filmare depusa la PICCJ, Andreea Cosma declara…

- Mircea Negulescu, fostul procuror de la DNA Ploiesti care a instrumentat mai multe dosare penale impotriva unor politicieni precum Victor Ponta, Sebastian Ghita sau Vlad Cosma, este la randul sau cercetat penal. Fostul anchetator s-a prezentat joi la Parchetul General, unde i-au fost aduse la cunostinta…

- Fostul deputat Vlad Cosma iese la rampa dupa ce Lucian Onea și Mircea Negulescu au fost puși sub urmarire penala, declarand la Antena 3 ca ceea ce se intampla acum arata ca el a spus adevarul. „Ce am prezentat eu s-a confirmat etapa cu etapa. Vedem ca Parchetul General a inceput urmarirea…

- Noi informații explozive apar in dosarul in care sunt cercetați șeful DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, dupa o reclamație facuta de Vlad Cosma.Conform Romania T, procuroarea Elena Iordache, cea care in 2016 cerea redeschiderea dosarului de luare de mita deschis pe numele președintelui…

- Seful DNA-Ploiesti, procurorul Lucian Onea, s-a prezentat marti la Parchetul General pentru a-i fi aduse la cunostiinta acuzatiile pentru care este urmarit penal in dosarul deschis dupa plangerile lui Vlad Cosma, fiul fostului sef al CJ Ploiesti, Mircea Cosma.

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, și procurorul Mircea Negulescu, fost la DNA, sunt urmariți penal, anunța surse din Parchetul General. Ei au calitatea de suspect. Este vorba despre dosarul fostului deputat PSD, Vlad Cosma, cel in care se invoca listele de martori. De altfel, Inspectia Judiciara…