- A trecut deja un an de cand Dominic Fritz a caștigat detașat alegerile pentru funcția de primar al Timișoarei, iar Alfred Simonis se aștepta la un bilanț. Deputatul social-democrat spune ca Fritz a ales sa taca „probabil pentru a nu se expune intr-o zona in care realizarile sale administrative sunt…

- La un an de la alegerea lui Dominic Fritz in functia de primar al Timisoarei, presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a facut un mic bilant al actualei administratii. Iar concluzia lui este ca timisorenii au luat o “teapa uriasa” prin alegerea lui Fritz. Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis afirma…

- A trecut deja un an de cand Dominic Fritz castiga detasat alegerile pentru funcția de primar al Timisoarei si era de așteptat un bilanț, asa cum se obisnuieste peste tot in țarile civilizate – inclusiv in Germania. „Dominic Fritz a ales sa taca, probabil pentru a nu se expune intr-o zona in care realizarile…

- Timișorenii fac un salt major inspre comunism. Se intampla sub noua administrație, condusa de Dominic Fritz, care poate concura cu succes la un concurs de tip 'primarii fac lucruri traznite'. Noua administrație a Timișoarei a ajuns sa condamne locuitorii orașului la lipsa de somn și tortura psihica.…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan are o intrebare pentru primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dar și una pentru timișorenii care au votat cu USRPLUS la ultimele alegeri. El vrea sa știe ce parere are liderul USRPLUS Timiș despre faptul ca partidul din care face parte este asociat cu „toți anti-europenii”,…

- Fostul primar al municipiului Timisoara Nicolae Robu il intreaba pe actualul edil, Dominic Fritz, daca a "mintit" in privinta studiilor sale, potrivit News.ro. "Nu numai localitatea de domiciliu o aveti de ascuns, domnule Fritz - va anunt ca oricum va aparea in curand dovada ca e una din Germania!…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, și-a publicat, miercuri, actele de studii și cartea de identitate unde se vede adresa de domiciliu și il invita pe actualul edil, Dominic Fritz sa faca la fel. De la alegerea lui Fritz s-a spus tot timpul ca nu are domiciliul in orașul de pe Bega. Consiliul…

- Dupa ce filiala Timișoara a USR PLUS și-a desemnat liderul in persoana lui Sorin Șipoș, astazi a venit randul președintelui filialei județene sa fie votat. Candidat unic a ramas primarul Timișoarei, Dominic Fritz, dupa retragerea lui Raul Olajos. Edilul-șef a declarat, azi, ca USR PLUS este un partid…