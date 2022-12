Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu este interesata de scenariul invadarii militare a Republicii Moldova. Moscova va incerca sa influențeze teritoriul dintre Prut și Nistru prin intermediul guvernelor obediente care spera sa fie instaurate la Chișinau. O spune fostul ministru al Apararii, Vitalie Marinuța, potrivit caruia Rusia…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, 1 noiembrie, in Senatul Romaniei, ca razboiul din Ucraina ”este tot mai aproape”, adaugand ca din cauza acțiunilor Moscovei ”suntem cu totii in pericol, iar pentru Rusia nu exista nici reguli, nici limite”, relateaza News.ro.”Voi face tot…

- Exista politicieni romani aflați sub influența lui Vladimir Putin și ai Moscovei susține ministrul Apararii Vasile Dincu. Afirmatia este cu atat mai grava cu cat ne confruntam cu un razboi la granita cu tara noastra. Oficialul spune ca sunt mai puțini cei din „prima linie”, dar ei exista. Mai mult,…

- Pe rețeaua Telegram a aparut un nou scenariu incredibil in randul propagandiștilor ruși: Republica Moldova se pregatește sa declare mobilizarea generala in randul cetațenilor sai, transmite Hotnews . Scenariul a fost publicat de contul de Telegram WarGonzo , un cont care urmarește evoluțiile militare…

- Oleg Aksionov, 25 de ani, a fost recrutat in armata in cadrul mobilizarii parțiale, a declarat chiar tatal sau, Serghei Aksionov, șeful administrației Republicii Crimeea, teritoriu anexat in 2014 de Federația Rusa, relateaza Kommersant . „Legea este aceeași pentru toata lumea. Astazi a fost chemat fiul…

- „Discursul președintelui Putin marcheaza, in mod clar, o escaladare a retoricii politice a Kremlinului, dar nu este o surpriza. La nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice am luat in calcul acest scenariu și suntem pe deplin pregatiți. De aceea, ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei.Discursul…

- „Discursul președintelui Putin marcheaza, in mod clar, o escaladare a retoricii politice a Kremlinului, dar nu este o surpriza. La nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice am luat in calcul acest scenariu și suntem pe deplin pregatiți. De aceea, ramanem calmi și continuam sa oferim sprijin Ucrainei.Discursul…

- Principala companie aeriana din Republica Moldova, Air Moldova, a renuntat in cele din urma la decizia de a relua zborurile comerciale spre Moscova pe care o anuntase saptamana trecuta, in plin conflict in Ucraina, potrivit AFP. "Autoritatea Aeronautica Civila din Republica Moldova a anuntat o directiva…