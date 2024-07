Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a sesizat Procurorul General privind faptele de inșelaciune ale partidului AUR și liderului acestuia, George Simion, cu referire la contractul pe care romanii il semneaza și ”colectarea frauduloasa de date cu caracter personal”.

- Poliția a deschis un dosar penal pe numele artistei de muzica populara Laura Lavric, dupa ce aceasta ar fi palmuit un alt muzicant in timpul unei nunți care a avut loc in județul Iași, potrivit BZI.

- Florian Coldea, general in rezerva al Serviciului Roman de Informații (SRI), a anunțat depunerea unei plangeri penale impotriva omului de afaceri Catalin Hideg, acuzandu-l de inducerea in eroare a organelor judiciare prin declarații mincinoase. Coldea a facut aceasta dezvaluire miercuri, prin intermediul…

- Clotilde Armand a anunțat vineri, 14 iunie, printr-o postare pe Facebook ca a facut plangere penala „impotriva membrilor Biroului Electoral Sector 1 pentru abuz in serviciu și falsificare a documentelor și evidențelor electorale”.

- Primarul Sectorului 2 Radu Mihaiu a anuntat ca o sa depuna plangere penala impotriva Biroului Electoral Sector 2 pentru abuz in serviciu si instigare la fals in acte publice. „Se vede cu ochiul liber modul in care se incearca fraudarea alegerilor de la Sectorul 2, vom extinde plangerile la mai multe…

- Patronii stației GPL care a explodat anul trecut, in Crevedia, i-au reclamat pe pompieri. Mai precis, pe trei comandanți ai operațiunii de stingere a incendiului uriaș care a urmat exploziilor din stația GPL.

- Mihai Enache, candidatul AUR la Primaria Capitalei, s-a prezentat, marti, la Directia Nationala Anticoruptie pentru a depune o plangere penala pe numele lui Nicusor Dan.Mihai Enache il acuza pe edilul Capitalei de finantare netransparenta a publicitatii electorale.

- S-a depus plangere la CNCD impotriva premierul Marcel Ciolacu pentru 'discriminarea moldovenilor'Liderul filialei municipale Iasi a USR, deputatul Filip Havarneanu, a anuntat ca a depus plangere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) impotriva premierului Marcel Ciolacu, pentru…