- Deputații USR au intrat, luni, in sala de plen purtand maști chirurgicale, in semn de ”solidaritate cu zecile de mii de romani care au fost gazați și batuți in 10 august de catre PSD la ordinul lui Liviu Dragnea”, scrie Mediafax.”Gestul nostru e un gest firesc de solidaritate cu zecile de…

- Procurorii militari de la Parchetul General au cerut o expertiza fizico-chimica a gazelor lacrimogene folosite de catre jandarmi la protestul din 10 august, cercetarile urmand a fi efectuate de experti din Institutul de Expertize Criminalistice. Pana vineri, au fost inregistrate 705 plangeri.

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține ca a cerut conducerii Jandarmeriei Romane organizarea unei demonstrații și furnizarea tuturori informațiilor privind efectul gazelor lacrimogene. Ministrul a refuzat ca precizeze cantitatea de gaze folosite in Piața Victoriei, menționand ca raportul…

- Gazele folosite de jandarmi contin compusi chimici periculosi, care pot avea efecte foarte grave, in cazul expunerii mai indelungate. Cele mai periculoase sunt pe baza de clor sau arsenic, doua elemente extrem de toxice pentru organismul uman.

- Editorialistul Gazeta Damboviței, profesorul Daniel Tache, este unul din zecile de mii de romani care au manifestat pașnic, ieri seara, Post-ul Editorialistul Gazeta Damboviței, Daniel Tache: „Am fost supuși in mod provocator, nejustificat, gazelor lacrimogene” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Deputatii vor vota, miercuri, proiectul de Cod administrativ, care ar urma sa elimine pragul de 20% pentru folosirea limbii materne a minoritatilor nationale în prefecturi, primarii, consilii judetene si locale. Vor fi montate și placutebilingve. ”Art.94.-…