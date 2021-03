Angajații Camerei Deputaților dar și o mare parte dintre aleși s-au vaccinat, luni, la cabinetul medical al Parlamentului, care nu este insa centru de vaccinare anti COVID. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, nu știa insa cand a fost intrebat de reporteri, despre centrul de vaccinare ad-hoc, pentru anumiți aleși. “Este un centru de vaccinare! Nu […] The post Deputații și angajații Camerei s-au vaccinat in cabinetul medical al Parlamentului, care nu este centru de vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .