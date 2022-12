Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii rusi au adoptat o noua lege ce prevede pedepse grele cu inchisoarea pentru „sabotori” subliniind emergenta amenintarilor teroriste, inclusiv din partea unor cetateni straini, pe fondul razboiului.

- Dupa ore de dezbateri aprinse care au reflectat diviziunile profunde dintre premier si presedintele tarii, Parlamentul de la Zagreb a respins vineri, la limita, o propunere prin care Croatia ar fi urmat sa se alature unei misiuni UE de sprijinire a armatei ucrainene, relateaza Reuters. Era nevoie de…

- Ca urmare a atrocitaților comise de regimul lui Vladimir Putin impotriva civililor ucraineni, deputații europeni au recunoscut Rusia ca stat sponsor al terorismului. Parlamentul a adoptat o rezoluție privind ultimele evoluții in razboiul brutal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Deputații europeni…

- Rusia va adopta in curand o lege care va interzice strainilor sa recurga la serviciile mamelor surogat din Federatia Rusa, a declarat presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus), Viaceslav Volodin, duminica, cand in Rusia se sarbatoreste Ziua Mamei, relateaza Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata amendamentele legislative ce prevad pedepse de pana la 10 ani de inchisoare pentru militarii care dezerteaza sau refuza sa lupte in perioade de mobilizare, cum este cazul in prezent in urma conflictului cu Ucraina, transmite AFP.