- Parlamentari rusi au cerut miercuri legislativului sa faca apel la presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca cele doua regiuni controlate de rebeli din estul Ucrainei ca state independente, in contextul suspiciunilor occidentale ca Moscova planuieste sa invadeze statul vecin, relateaza Reuters.

- Statele Unite vor oferi finanțare pentru proiecte de întarire a graniței Ucrainei cu Rusia și Belarusul în contextul escaladarii tensiunilor dintre Moscova și Kiev, anunța agenția Reuters.Serviciul ucrainean de protecție a frontierelor a anunțat marți ca proiectele în valoare…

- Rusia se va confrunta cu consecinte grele si costuri severe daca presedintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat duminica Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7), intr-un comunicat citat de Reuters, arata News.ro. Serviciile de informatii americane evalueaza ca Rusia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut joi ca populatia din estul Ucrainei in razboi, o zona aflata in prezent in centrul unor noi tensiuni intre Moscova si Occident, ar suferi de o ''rusofobie'', un ''prim pas catre un genocid'', relateaza AFP. Noi tensiuni sunt create de rusi in stramtoare Kerci,…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Kievul de provocari pe linia frontului din estul Ucrainei, regiune aflata in centrul noilor tensiuni intre Moscova si Occident, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, citat de AFP. Potrivit presedintiei ruse, Putin si-a "exprimat ingrijorarea…