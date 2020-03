Deputatii rusi au adoptat marti in a doua lectura, cea mai importanta, amendamentele constitutionale dorite de presedintele rus Vladimir Putin si menite sa marcheze Rusia pentru urmatoarele decenii, informeaza AFP. Textul a fost sustinut de 382 de deputati din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, in timp ce 44 s-au abtinut si nimeni nu a votat impotriva. A treia si ultima lectura va avea loc miercuri, textul urmand sa fie inaintat in aceeasi zi pentru aprobare Consiliului Federatiei, camera superioara a Adunarii Federale. Anuntata pe neasteptate de Putin in ianuarie, aceasta prima…