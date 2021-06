Melodia zilei: Andra – Invisible feat Lil Eddie- Official Music Video

Andra si Lil Eddie Edwin Serrano se afla in Top Trending pe locul 22 cu cel mai nou hit al lor "Invisible". Piesa a fost lansata pe 15 iunie 2021 si are deja peste 23.000 de like uri. Videoclipul a strans 1.204.488 de vizionari.Sursa foto video: Youtube Andra… [citeste mai departe]