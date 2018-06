Stiri pe aceeasi tema

- PNL va sesiza Curtea Constituționala a Romaniei pe Legea prin care, miercuri, PSD și ALDE au votat inființarea unui Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), a anunțat Tudorița Lungu, deputat liberal bacauan. Parlamentul a adoptat cu 174 de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat miercuri ca PNL va sesiza CCR cu privire la legea pentru infiintarea Fondului Suveran de Investitii. "PNL va sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei pe Legea prin care astazi PSD-ALDE au dat cea mai puternica lovitura economiei nationale romanesti,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarile referitoare la legea privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. El a precizat ca legea a fost trimisa la reexaminare. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Partidul National Liberal a depus joi, la Curtea Constitutionala, sesizarea de neconstitutionalitate asupra modificarilor aduse Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor.Documentul este semnat, alaturi de deputatii PNL, si de cei USR."In urma reexaminarii initiativei…

- Deputatii PNL si USR au sesizat, marti, Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.Deputatii PNL si USR sustin ca actul normativ este neconform cu…